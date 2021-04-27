На Донбасі снайпер застрелив бійця ЗСУ. Фото: segodnya.ua

https://racurs.ua/ua/n153854-viyskovyy-iz-prykarpattya-zagynuv-vid-kuli-snaypera-na-donbasi-foto.html

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Український військовий загинув в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Боєць загинув вчора, 26 квітня, від кулі ворожого снайпера. Загиблий — Іван Ковальовський з позивним «Африка», був уродженцем села Колінки. Про це 27 квітня повідомила Городенківська міська рада Івано-Франківської області у Facebook.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки — Ковалевського Івана Івановича «Африка», який загинув 26квітня 2021 року від кулі ворожого снайпера, — йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі ООС не повідомляли про загибель або поранення українських військових в результаті снайперського обстрілу бойовиків. Інформація про загибель військових відсутня на сторінці штабу у Facebook.

Командування лише повідомило, що 26 квітня внаслідок ворожого вогню один український захисник дістав осколкове поранення. Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до госпіталя. Стан здоров’я захисника — задовільний.

Нагадаємо, 22 квітня у селищі Дружба на Донбасі у двір місцевої жительки зі сторони Горлівки прилетіли дві ракети від протитанкового комплексу. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але руйнувань зазнали господарські будівлі — огорожа та вікна будинку.