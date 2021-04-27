Зеленський та Путін. Фото: Конкурент

https://racurs.ua/ua/n153853-zustrich-zelenskogo-y-putina-u-kremli-vitaut-propozyciu-kyieva-ale-pro-donbas-ne-govorytymut.html

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Зустріч Зеленського та Путіна може статися найближчим часом. У Кремлі підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського провести зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

Але діалог стосуватиметься лише питання двосторонніх відносин, зокрема статусу православних церков та росіян в Україні. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТААС.

Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може стосуватися пошуків способів врегулювання ситуації на сході України, — зауважив Пєсков.

Він додав, що Росія нібито не є стороною цього конфлікту, і в Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути тільки реалізація мінських домовленостей, а також налагодження прямого діалогу з бойовиками на Донбасі.

Пєсков додав, що Київ поки не пропонував конкретні майданчики для проведення переговорів Путіна й Зеленського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін, лідер країни-агресора РФ, звинуватив чинне керівництво України в руйнуванні Російської православної церкви, а також негативному ставленні до російської мови.

Джерело: ТААС