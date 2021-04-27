Путин и Зеленский. Фото: Конкурент

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Встреча Зеленского и Путина может произойти в ближайшее время. В Кремле поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Но диалог будет касаться только вопросов двусторонних отношений, в частности статуса православных церквей и россиян в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТААС.

Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может касаться поисков способов урегулирования ситуации на востоке Украины, — отметил Песков.

Он добавил, что Россия якобы не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация минских договоренностей, а также налаживание прямого диалога с боевиками на Донбассе.

Песков добавил, что Киев пока не предлагал конкретные площадки для проведения переговоров Путина и Зеленского.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин, лидер страны-агрессора РФ, обвинил нынешнее руководство Украины в разрушении Русской православной церкви, а также в негативном отношении к русскому языку.

Источник: ТААС