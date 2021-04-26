Зеленский ответил на обвинения Путина в разрушении РПЦ и русского языка

https://racurs.ua/n153803-zelenskiy-otvetil-na-obvineniya-putina-v-razrushenii-rpc-i-russkogo-yazyka.html

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Владимир Зеленский прокомментировал недавнее заявление лидера страны-агрессора Владимира Путина о «разрушении» Киевом Российской православной церкви и русского языка. По словам украинского президента, в Украине люди свободно общаются на разных языках и посещают ту церковь, которую сами пожелают.

Об этом Зеленский заявил 26 апреля во время брифинга о вручении лицензии на эксплуатацию ядерной установки «ХОЯТ-2» в Чернобыле. Он также добавил, что специально прокомментирует заявление Путина на русском языке, чтобы «было понятно, что у нас люди свободно говорят на разных языках».

По поводу русского языка, и вопроса церквей, мне кажется я всегда говорил, что государство отдельно от церкви. Я никогда не пользовался главами церквей для того, чтобы каким-либо образом влиять на население с точки зрения поддержки электората и так далее. Поэтому они у нас совершенно свободны — и люди свободны, и церкви, и у нас люди в какую церковь хотят, в такую и ходят, это правильно, — заявил глава государства.

Выпады Путина в языковом вопросе Зеленский считает продолжением информационного «нарратива о притеснении русскоязычных людей».

Я не вижу никакой проблемы, но даже если эти вопросы стоят на повестке дня и будут стоять при встрече с Путиным, если она все-таки состоится, то, пожалуйста, — мы обсудим и эти проблемы, — добавил он.

Напомним, 22 апреля Путин обвинил действующее руководство Украины в разрушении Русской православной церкви, а также негативном отношении к русскому языку. Таким образом он во время брифинга с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Москве прокомментировал современные российско-украинские отношения.