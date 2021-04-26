Принца Гарри терзают сомнения после поездки в Великобританию. Фото: hellomagazine

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Ракурс

Принц Гарри после похорон деда вернулся в США другим человеком, считает бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел.

По его мнению, поездка на похороны принца Филиппа, встреча с родственниками и разговор с отцом и братом напомнили Гарри о том, чего он лишился после переезда в США. Об этом пишет Daily Express.

Сердце Гарри теперь по обе стороны Атлантики. Меган уверена, что они поступили правильно, но Гарри теперь терзают сомнения, поэтому продолжаться по-старому больше не может. Ей нужно понять, какими будут их следующие шаги, — убежден бывший дворецкий.



Пол Баррел с 1976 года служил в семье королевы Елизаветы II, а затем стал дворецким у принцессы Дианы и оставался в этой должности до ее гибели в 1997 году. Книга воспоминаний, которую он издал в 2003 году, стала международным бестселлером.

Ранее мы сообщали, что принц Гарри вернулся в Великобританию на похороны мужа королевы принца Филиппа. Во время поездки он впервые за долгое время встретился с принцами Уильямом и Чарльзом, а затем улетел в США, не дожидаясь дня рождения королевы Елизаветы II.