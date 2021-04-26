Кива со скандалом защитил диссертацию и заявил, что «научное сообщество стало сильнее», фото — УП

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Илья Кива успешно защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. За это проголосовали все 13 членов комиссии.

Народный депутат от ОПЗЖ после защиты заявил, «сегодня научное сообщество стало сильнее».

Во время защиты кандидатской диссертации вход в аудиторию блокировали трое мужчин в черной одежде — Кива сказал, что это «студенты или аспиранты». Эти же мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали его от журналистов.

Во время процедуры один из членов приемной комиссии поставил Киве вопрос: «Какой смысл вы вкладываете в понятие демократического евроинтегрированного государственного управленческого аппарат»?

Кива ответил: «Спасибо за вопрос, понял его полностью и хочу сказать, что ответ мы предоставим в следующей нашей научной работе».

В ответ члены приемной комиссии засмеялись, но заявили, что этот ответ их устраивает.

В общении мой диссертант вежливый и тактичный, — так рассказал научный руководитель Кивы Владимир Гурковский.

Он утверждает, что в диссертации 84% уникальности.

Еще один инцидент произошел возле туалета, где один из журналистов заметил, что Кива «наложил на права журналистов и граждан».

Кива перебил представителя СМИ и сказал ему: «Слышишь, пошли со мной в туалет, я там тебе расскажу и закончу то, что начал». Кроме того, нардеп обозвал журналиста и выругался.