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Кива со скандалом защитил диссертацию и заявил, что «научное сообщество стало сильнее», фото — УП

Кива со скандалом защитил диссертацию и заявил, что «научное сообщество стало сильнее» (ФОТО, ВИДЕО)

26 апр 2021, 14:45
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Илья Кива успешно защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. За это проголосовали все 13 членов комиссии.

Народный депутат от ОПЗЖ после защиты заявил, «сегодня научное сообщество стало сильнее».

Кива со скандалом защитил диссертацию и заявил, что «научное сообщество стало сильнее», фото — УП

Во время защиты кандидатской диссертации вход в аудиторию блокировали трое мужчин в черной одежде — Кива сказал, что это «студенты или аспиранты». Эти же мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали его от журналистов.

Во время процедуры один из членов приемной комиссии поставил Киве вопрос: «Какой смысл вы вкладываете в понятие демократического евроинтегрированного государственного управленческого аппарат»?

Кива ответил: «Спасибо за вопрос, понял его полностью и хочу сказать, что ответ мы предоставим в следующей нашей научной работе».

Кива со скандалом защитил диссертацию и заявил, что «научное сообщество стало сильнее», фото — УП

В ответ члены приемной комиссии засмеялись, но заявили, что этот ответ их устраивает.

В общении мой диссертант вежливый и тактичный, — так рассказал научный руководитель Кивы Владимир Гурковский.

Он утверждает, что в диссертации 84% уникальности.

Еще один инцидент произошел возле туалета, где один из журналистов заметил, что Кива «наложил на права журналистов и граждан».


Кива перебил представителя СМИ и сказал ему: «Слышишь, пошли со мной в туалет, я там тебе расскажу и закончу то, что начал». Кроме того, нардеп обозвал журналиста и выругался.

Источник: Ракурс


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