Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кива зі скандалом захистив дисертацію і заявив, що «наукова спільнота стала сильнішою», фото — УП

Кива зі скандалом захистив дисертацію і заявив, що «наукова спільнота стала сильнішою» (ВІДЕО)

26 кві 2021, 14:45
999

Ілля Кива успішно захистив дисертацію та став кандидатом наук з державного управління. За це проголосували усі 13 членів комісії.

Народний депутат від ОПЗЖ після захисту заявив, «сьогодні наукова спільнота стала сильнішою».

Кива зі скандалом захистив дисертацію і заявив, що «наукова спільнота стала сильнішою", фото — УП

Під час захисту кандидатської дисертації вхід до аудиторії блокували троє чоловіків у чорному одязі — Кива зазначив, що це «студенти чи аспіранти». Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню і оберігали його від журналістів.

Під час процедури один з членів приймальної комісії поставив Киві запитання: «Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат»?

Кива відповів: «Дякую за запитання, зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі».

У відповідь члени приймальної комісії засміялися, але заявили, що ця відповідь їх влаштовує.

У спілкуванні мій дисертант ввічливий та тактовний, — так розповів науковий керівник Киви Володимир Гурковський.

Кива зі скандалом захистив дисертацію і заявив, що «наукова спільнота стала сильнішою», фото — УП

Він стверджує, що в дисертації 84% унікальності.

Ще один інцидент стався біля туалету, де один із журналістів зауважив, що Кива «наклав на права журналістів і громадян».


Кива перебив представника ЗМІ і сказав йому: «Чуєш, пішли зі мною в туалет, я там тобі розкажу і закінчу те, що почав». Крім того, нардеп обізвав журналіста і вилаявся.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів