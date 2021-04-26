Кива зі скандалом захистив дисертацію і заявив, що «наукова спільнота стала сильнішою», фото — УП

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Ілля Кива успішно захистив дисертацію та став кандидатом наук з державного управління. За це проголосували усі 13 членів комісії.

Народний депутат від ОПЗЖ після захисту заявив, «сьогодні наукова спільнота стала сильнішою».

Під час захисту кандидатської дисертації вхід до аудиторії блокували троє чоловіків у чорному одязі — Кива зазначив, що це «студенти чи аспіранти». Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню і оберігали його від журналістів.

Під час процедури один з членів приймальної комісії поставив Киві запитання: «Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат»?

Кива відповів: «Дякую за запитання, зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі».

У відповідь члени приймальної комісії засміялися, але заявили, що ця відповідь їх влаштовує.

У спілкуванні мій дисертант ввічливий та тактовний, — так розповів науковий керівник Киви Володимир Гурковський.

Він стверджує, що в дисертації 84% унікальності.

Ще один інцидент стався біля туалету, де один із журналістів зауважив, що Кива «наклав на права журналістів і громадян».

Кива перебив представника ЗМІ і сказав йому: «Чуєш, пішли зі мною в туалет, я там тобі розкажу і закінчу те, що почав». Крім того, нардеп обізвав журналіста і вилаявся.