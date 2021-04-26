Тимошенко звинуватила «слугу» Сольського у крадіжці 300 тис. га паїв

https://racurs.ua/ua/n153800-tymoshenko-zvynuvatyla-slugu-solskogo-u-kradijci-300-tys-ga-payiv.html

Ракурс

Юлія Тимошенко, нардеп й лідер «Батьківщини», під час погоджувальної ради очільників парламентських фракцій 26 квітня звинуватила нардепа зі «Слуги народу» й голову аграрного комітету Верховної Ради Миколу Сольського у причетності до злочинної схеми, яка відібрала 425 земельних паїв у селян на Київщині.

Йдеться про власників паїв, які об'єдналися в кооператив «Новоселицький». За словами Тимошенко, рейдери через «чорного реєстратора» зареєстрували компанію з аналогічною назвою і оформили всі паї й активи кооперативу на себе.

За цією злочинною компанією стоїть голова аграрного комітету Ради Сольський, який в парламенті проштовхує закони про розпродаж землі, і його спільники. З’ясувалося, що по всій країні рейдери полюють на селянські кооперативи. У людей лише ця група зараз забирає щонайменше 300 тис. га землі. Ці «ділки» чекають, коли з 1 липня набуде чинності закон про продаж землі, щоб за корупційні кошти викупити цю землю в свою власність, — заявила Тимошенко.

За її словами, Міністерство юстиції анулювало дії «чорного реєстратора», однак зараз у Господарському суді Києва розглядається справа про скасування рішення Мін’юсту на користь рейдерів.

Водночас Сольський під час погоджувальної ради відповів на звинувачення Тимошенко.