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Тимошенко звинуватила «слугу» Сольського у крадіжці 300 тис. га паїв
Тимошенко звинуватила «слугу» Сольського у крадіжці 300 тис. га паївhttps://racurs.ua/ua/n153800-tymoshenko-zvynuvatyla-slugu-solskogo-u-kradijci-300-tys-ga-payiv.htmlРакурс
Юлія Тимошенко, нардеп й лідер «Батьківщини», під час погоджувальної ради очільників парламентських фракцій 26 квітня звинуватила нардепа зі «Слуги народу» й голову аграрного комітету Верховної Ради Миколу Сольського у причетності до злочинної схеми, яка відібрала 425 земельних паїв у селян на Київщині.
Йдеться про власників паїв, які об'єдналися в кооператив «Новоселицький». За словами Тимошенко, рейдери через «чорного реєстратора» зареєстрували компанію з аналогічною назвою і оформили всі паї й активи кооперативу на себе.
За цією злочинною компанією стоїть голова аграрного комітету Ради Сольський, який в парламенті проштовхує закони про розпродаж землі, і його спільники. З’ясувалося, що по всій країні рейдери полюють на селянські кооперативи. У людей лише ця група зараз забирає щонайменше 300 тис. га землі. Ці «ділки» чекають, коли з 1 липня набуде чинності закон про продаж землі, щоб за корупційні кошти викупити цю землю в свою власність, — заявила Тимошенко.
За її словами, Міністерство юстиції анулювало дії «чорного реєстратора», однак зараз у Господарському суді Києва розглядається справа про скасування рішення Мін’юсту на користь рейдерів.
Водночас Сольський під час погоджувальної ради відповів на звинувачення Тимошенко.
Я б хотів прокоментувати виступ Тимошенко. По-перше, це абсолютно не відповідає дійсності. По-друге, шановна колега не розібралася у цій ситуації так само, як і не розібралася у законопроекті № 2194. Найкращою відповіддю буде відповідь у стінах парламенту під час сесії, шляхом голосування за цей законопроект, — заявив Сольський.
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