Тимошенко обвинила «слугу» Сольского в краже 300 тыс. га паев

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Юлия Тимошенко, нардеп и лидер «Батькивщины», во время согласительного совета глав парламентских фракций 26 апреля обвинила нардепа от «Слуги народа» и председателя аграрного комитета Верховной Рады Николая Сольского в причастности к преступной схеме, которая отобрала 425 земельных паев у селян в Киевской области.

Речь идет о владельцах паев, которые объединились в кооператив «Новоселицкий». По словам Тимошенко, рейдеры с помощью «черного регистратора» зарегистрировали компанию с аналогичным названием и оформили все паи и активы кооператива на себя.

За этой преступной компанией стоит председатель аграрного комитета Рады Сольский, который в парламенте проталкивает законы о распродаже земли, и его сообщники. Выяснилось, что по всей стране рейдеры охотятся на кооперативы селян. У людей только эта группа сейчас отнимает не менее 300 тыс. га земли. Эти «дельцы» ждут, когда с 1 июля вступит в силу закон о продаже земли, чтобы за коррупционные средства выкупить эту землю в свою собственность, — заявила Тимошенко.

По ее словам, Министерство юстиции аннулировало проделки «черного регистратора», однако сейчас в Хозяйственном суде Киева рассматривается дело об отмене решения Минюста в пользу рейдеров.

В то же время Сольский во время согласительного совета ответил на обвинения Тимошенко.