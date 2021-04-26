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Ракурс
Тимошенко обвинила «слугу» Сольского в краже 300 тыс. га паев

Тимошенко обвинила «слугу» Сольского в краже 300 тыс. га паев

26 апр 2021, 14:42
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Юлия Тимошенко, нардеп и лидер «Батькивщины», во время согласительного совета глав парламентских фракций 26 апреля обвинила нардепа от «Слуги народа» и председателя аграрного комитета Верховной Рады Николая Сольского в причастности к преступной схеме, которая отобрала 425 земельных паев у селян в Киевской области.

Речь идет о владельцах паев, которые объединились в кооператив «Новоселицкий». По словам Тимошенко, рейдеры с помощью «черного регистратора» зарегистрировали компанию с аналогичным названием и оформили все паи и активы кооператива на себя.

За этой преступной компанией стоит председатель аграрного комитета Рады Сольский, который в парламенте проталкивает законы о распродаже земли, и его сообщники. Выяснилось, что по всей стране рейдеры охотятся на кооперативы селян. У людей только эта группа сейчас отнимает не менее 300 тыс. га земли. Эти «дельцы» ждут, когда с 1 июля вступит в силу закон о продаже земли, чтобы за коррупционные средства выкупить эту землю в свою собственность, — заявила Тимошенко.

По ее словам, Министерство юстиции аннулировало проделки «черного регистратора», однако сейчас в Хозяйственном суде Киева рассматривается дело об отмене решения Минюста в пользу рейдеров.

В то же время Сольский во время согласительного совета ответил на обвинения Тимошенко.


Я бы хотел прокомментировать выступление Тимошенко. Во-первых, это совершенно не соответствует действительности. Во-вторых, уважаемая коллега не разобралась в этой ситуации так же, как и не разобралась в законопроекте № 2194. Лучшим ответом будет ответ в стенах парламента во время сессии, путем голосования за этот законопроект, — заявил Сольский.

Источник: Ракурс


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