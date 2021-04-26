Принца Гаррі терзають сумніви після поїздки до Великої Британії

Принца Гаррі терзають сумніви після поїздки до Великобританії. Фото: hellomagazine

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Ракурс

Принц Гаррі після похорону діда повернувся в США іншою людиною, вважає колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл.

На його думку, поїздка на похорони принца Філіпа, зустріч з родичами та розмова з батьком і братом нагадали Гаррі про те, що він втратив після переїзду в США. Про це пише Daily Express.

Серце Гаррі тепер по обидва боки Атлантики. Меган впевнена, що вони вчинили правильно, але Гаррі тепер беруть сумніви, тому продовжуватися як раніше більше не може. Їй потрібно зрозуміти, якими будуть їх наступні кроки, — переконаний колишній дворецький.



Пол Баррелл з 1976 року служив в родині королеви Єлизавети II, а потім став дворецьким у принцеси Діани та залишався на цій посаді до її загибелі в 1997 році. Книга спогадів, яку він видав у 2003 році, стала міжнародним бестселером.

Раніше ми повідомляли, що принц Гаррі повернувся до Великої Британії на похорон чоловіка королеви принца Філіпа. Під час поїздки він вперше за довгий час зустрівся з принцами Вільямом і Чарльзом, а потім полетів у США, не дочекавшись дня народження королеви Єлизавети II.