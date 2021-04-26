Зеленський відповів на звинувачення Путіна в руйнуванні РПЦ і російської мови

Зеленський відповів на скарги Путіна щодо “руйнування” РПЦ і російської мови

https://racurs.ua/ua/n153803-zelenskyy-vidpoviv-na-zvynuvachennya-putina-v-ruynuvanni-rpc-i-rosiyskoyi-movy.html

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Володимир Зеленський прокоментував нещодавню заяву лідера країни-агресора Володимира Путіна про «руйнування» Києвом Російської православної церкви і російської мови. За словами українського президента, в Україні люди вільно спілкуються різними мовами й відвідують ту церкву, котру самі забажають.

Про це Зеленський заявив 26 квітня під час брифінгу щодо вручення ліцензії на експлуатацію ядерної установки «СВЯП-2» у Чорнобилі. Він також додав, що спеціально прокоментує заяву Путіна російською мовою, щоб «було зрозуміло, що у нас люди вільно говорять різними мовами».

Щодо російської мови, і питання церков, мені здається я завжди говорив, що держава окремо від церкви. Я ніколи не користувався главами церков для того щоб будь-яким чином впливати на населення з точки зору підтримки електорату і так далі. Тому вони у нас абсолютно вільні — і люди вільні, і церкви, і у нас люди в яку церкву хочуть, в таку і ходять, це правильно, — заявив глава держави.

Випади Путіна щодо мовного питання Зеленський вважає продовженням інформаційного «наративу щодо утисків російськомовних людей».

Я не бачу жодної проблеми, але навіть якщо ці питання стоять на порядку і стоятимуть при зустрічі з Путіним, якщо вона все-таки відбудеться, то, будь ласка, — ми обговоримо і ці проблеми, — додав він.

Нагадаємо, 22 квітня Путін звинуватив чинне керівництво України в руйнуванні Російської православної церкви, а також негативному ставленні до російської мови. Таким чином він під час брифінгу з білоруським диктатором Олександром Лукашенком в Москві прокоментував сучасні російсько-українські відносини.