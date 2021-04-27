На Донбассе снайпер застрелил бойца ВСУ. Фото: segodnya.ua

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Ракурс

Украинский военный погиб в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

Боец погиб вчера, 26 апреля, от пули вражеского снайпера. Погибший — Иван Ковалевский с позывным «Африка», был уроженцем села Коленки. Об этом 27 апреля сообщил Городенковский городской совет Ивано-Франковской области в Facebook.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Коленки — Ковалевского Ивана Ивановича «Африка», который погиб 26 апреля 2021 года от пули вражеского снайпера, — говорится в сообщении.

При этом в штабе ООС не сообщали о гибели или ранении украинских военных в результате снайперского обстрела боевиков. Информация о гибели военных отсутствует на странице штаба в Facebook.

Командование лишь сообщило, что 26 апреля в результате вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное.

Напомним, 22 апреля в поселке Дружба на Донбассе во двор местной жительницы со стороны Горловки прилетели две ракеты от противотанкового комплекса. В результате обстрела никто не пострадал, но разрушениям подверглись хозяйственные постройки — забор и окна дома.