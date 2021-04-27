Реєстр підсанкційних осіб запрацював в Україні. Фото: zmina.info

https://racurs.ua/ua/n153864-reiestr-pidsankciynyh-osib-zapracuvav-v-ukrayini.html

Ракурс

Реєстр осіб, які перебувають під санкціями в Україні, запустила Рада національної безпеки України.

Веб-ресурс https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/ дозволить перевірити фізичну та юридичну особу на застосування до них санкцій в Україні. На цьому сайті можна побачити прізвища громадян, вид санкційних обмежень, дату затвердження санкцій та їхній термін, громадянство та зайнятість особи. Інформації про повноцінний запуск ресурсу на сайті РНБО немає, але його створення саме даним органом підтвердила нотаріальна палата України.

Зазначається, що цей ресурс повинен значно спростити роботу нотаріусів і банківських співробітників, оскільки раніше для перевірки особи на наявність санкцій, необхідно було вручну перевіряти всі укази президента. Також сайт дозволить перевірити свого контрагента, так як санкції впливають на виконання юрособами своїх зобов’язань.

Сайт знаходиться у вільному доступі і отримати інформацію може будь-хто. При цьому, деяка інформація про осіб явно не повинна знаходиться в публічному доступі. Так, наприклад, у реєстрі відкрита інформація про паспортні дані та ідентифікаційні номери деяких осіб, вказана їх домашня адреса, чим можуть скористатися шахраї.

За інформацією ресурсу, всього на даний момент в Україні під санкціями перебувають 3 тис. 245 фізичних осіб і 1 тис. 639 юридичних осіб.

Нагадаємо, 9 квітня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та інших екс-чиновників часів Януковича.