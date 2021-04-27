Нові заморозки в Україні прогнозують синоптики. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n153863-novi-zamorozky-v-ukrayini-prognozuut-synoptyky.html

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Погода в останній тиждень перед Великоднем залишається складною — синоптики попереджають про нові заморозки.

Вночі 28 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0−5° нижче нуля (II рівень небезпеки, «помаранчевий»), інформує Укргідрометцентр.

У південно-східній частині прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0−5° морозу (I рівень небезпеки, «жовтий»).

Вночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0−5° нижче нуля (I рівень небезпеки, «жовтий»).

У Сумській, Харківській та Луганській областях очікуються сильні заморозки у повітрі 0−3° морозу (II рівень небезпеки, «помаранчевий»).

Нагадаємо, наприкінці квітня перед самим Великоднем погода вразила українців своєю непередбачуваністю — замість тепла та квітів вони дочекалися снігу. У понеділок, 26 квітня, в Карпатах на горі Піп Іван була справжня зима — п’ятиградусний мороз і сніг.