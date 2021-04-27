Українці масово позбуваються доларів, фото: slovoidilo

https://racurs.ua/ua/n153862-ukrayinci-pozbuvautsya-valuty-na-tli-deeskalaciyi-konfliktu-na-donbasi.html

Ракурс

Українці у квітні продали рекордну кількість валюти — чистий продаж досяг 422 млн дол. Це максимальний показник за останні чотири роки.

Такими рекордними темпами українці позбуваються американської валюти на тлі деескалації конфлікту на Донбасі. Про це розповів голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, завдяки деескалації конфлікту на сході України тиск на обмінний курс гривні на міжбанківському ринку послабився, що обумовило укріплення національної валюти на 0,5% до долара. Водночас попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжував переважати її пропозицію як на спотовому, так і на форвардному сегментах ринку, зазначив Данилишин.

Збалансування ринку відбувалося за рахунок продажу іноземної валюти банками з власної валютної позиції, підтримку якій надавала чиста купівля банками іноземної валюти у фізичних осіб, чистий продаж якої у квітні сягнув 4-річного максимуму (+422 млн дол. США), — написав голова Ради Нацбанку.



Данилишин додав, що НБУ третій тиждень поспіль не брав участі в операціях на валютному ринку зважаючи на відсутність надмірного тиску на обмінний курс гривні. Позитивне сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку 2021 року продовжує становити 220,5 млн дол.

Зазначимо, що регулятор у 2020 році купив на міжбанківському валютному ринку 4929 млн дол. і продав на 3891 млн. За рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038 млн дол.