Украинцы массово избавляются от долларов, фото: slovoidilo

https://racurs.ua/n153862-ukraincy-izbavlyautsya-ot-valuty-na-fone-deeskalacii-konflikta-na-donbasse.html

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Украинцы в апреле продали рекордное количество валюты — чистая продажа достигла 422 млн долл. Это максимальный показатель за последние четыре года.



Такими рекордными темпами украинцы избавляются от американской валюты на фоне деэскалации конфликта на Донбассе. Об этом рассказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.



По его словам, благодаря деэскалации конфликта на востоке Украины давление на обменный курс гривны на межбанковском рынке ослабло, что обусловило укрепление национальной валюты на 0,5% к доллару. В то же время спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжал преобладать ее предложение как на спотовом, так и на форвардном сегментах рынка, отметил Данилишин.

Сбалансирование рынка происходило за счет продажи иностранной валюты банками из собственной валютной позиции, поддержку которой оказывала чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц, чистая продажа которой в апреле достигла 4-летнего максимума (+422 млн долл. США), — написал глава Совета Нацбанка.

Данилишин добавил, что НБУ третью неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке ввиду отсутствия избыточного давления на обменный курс гривны. Положительное сальдо валютных интервенций НБУ с начала 2021 года продолжает составлять 220,5 млн долл.



Отметим, что регулятор в 2020 году купил на межбанковском валютном рынке 4929 млн долл. и продал 3891 млн. За год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038 млн долл.