Гончаренко. Фото: Думская

https://racurs.ua/n153861-goncharenko-lishili-slova-v-pase-iz-za-jaloby-rossiyskogo-delegata-video.html

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Алексей Гончаренко, член украинской делегации в ПАСЕ и нардеп от партии «Европейская солидарность», был лишен слова из-за жалобы главы российской делегации Петра Толстого.

Донос был связан с ситуацией, которая произошла во время зимней сессии — тогда Гончаренко назвал Толстого «…простым». Об этом заявил сам Гончаренко на своей странице в Telegram.





Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии, — написал он.

Гончаренко отметил, что рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Филиппа Дэмса из-за демонстрации на сессии ПАСЕ простреленного на Донбассе украинского флага, а также из-за вопроса канцлеру Германии Ангеле Меркель о том, является ли президент России Владимир Путин убийцей, перенесли на начало июня.

Напомним, ранее мы сообщали, что на весенней сессии ПАСЕ разгорелся скандал из-за выступления украинского представителя Алексея Гончаренко, который решил напомнить о том, что на Донбассе продолжается война, а в проекте доклада Ассамблеи ничего не сказано о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы. Он показал флаг Украины, простреленный в Донбассе.

Источник: Telegram