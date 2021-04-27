Гончаренко. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n153861-goncharenka-pozbavyly-slova-v-parie-cherez-skargu-rosiyskogo-delegata-video.html

Ракурс

Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ та нардеп від партії «Європейська солідарність», був позбавлений слова через скаргу глави російської делегації Петра Толстого.

Донос був пов’язаний із ситуацією, що трапилася під час зимової сесії — тоді Гончаренко назвав Толстого «…простим». Про це заявив сам Гончаренко на своїй сторінці в Telegram.





Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого по ситуації на зимовій сесії, — написав він.

Гончаренко зауважив, що розгляд скарги від президента ПАРЄ Філіпа Демса через демонстрацію на сесії ПАРЄ простреленого на Донбасі українського прапора, а також через питання канцлеру Німеччини Ангелі Меркель про те, чи є президент Росії Володимир Путін вбивцею, перенесли на початок червня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на весняній сесії ПАРЄ розгорівся скандал через виступ українського представника Олексія Гончаренка, який вирішив нагадати про те, що на Донбасі триває війна, а в проекті доповіді Асамблеї нічого не сказано про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи. Він показав прапор України, прострілений на Донбасі.

Джерело: Telegram