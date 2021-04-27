Випускників звільнили від ДПА – підписано закон. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n153860-vypusknykiv-zvilnyly-vid-dpa-pidpysano-zakon.html

Ракурс

Школярів звільнили від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у 2021 році.

Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до розділу II „Прикінцеві та перехідні положення“ закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19)“ (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» № 1378-ІХ.

Цей закон звільняє випускників від необхідності здачі державної підсумкової атестації. Уникнути здачі шкільних іспитів зможуть тільки ті учні, які закінчують отримання повної середньої освіти у 2020−2021 роках, тобто учні 11−12 класів.

Також закон передбачає, що випускники можуть виявити бажання і добровільно пройти державну підсумкову атестацію, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Закон спрямований на мінімізацію ризиків зараження учнів і викладачів коронавірусом під час проведення оцінювання.

Таким чином, учні отримають права вибору оцінювання їх результатів навчання: шляхом щорічного оцінювання, державної підсумкової атестації або зовнішнього незалежного оцінювання. Закон набере чинності після його опублікування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДПА у формі ЗНО-2021 за бажанням дозволила здавати Верховна Рада, підтримавши законопроект № 5014 під час позачергового засідання у вівторок. 298 нардепів проголосували за цей проект закону у першому читанні та в цілому.