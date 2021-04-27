Выпускников освободили от ГИА – подписан закон. Фото: Слово и Дело

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Школьники освобождаются от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году.

Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в раздел II „Заключительные и переходные положения“ закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)“ (относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года)» № 1378-IX.

Данный закон освобождает выпускников от необходимости сдачи государственной итоговой аттестации. Избежать сдачи школьных экзаменов смогут только те ученики, которые заканчивают получение полного среднего образования в 2020—2021 годах, то есть ученики 11−12 классов.

Также закон предусматривает, что выпускники могут изъявить желание и добровольно пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Закон направлен на минимизацию рисков заражения учеников и преподавателей коронавирусом во время проведения оценивания.

Таким образом, учащиеся получат права выбора оценивания их результатов обучения: путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или внешнего независимого оценивания. Закон вступит в силу после его опубликования.

Напомним, ранее мы сообщали, что ГИА в форме ВНО-2021 по желанию позволила сдавать Верховная Рада, поддержав законопроект № 5014 во время внеочередного заседания во вторник. 298 нардепов проголосовали за этот проект закона в первом чтении и в целом.