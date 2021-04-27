Российского консула в Одессе высылают из Украины. Фото:

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Консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе высылают из Украины.

Дипломат страны-агрессора должен покинуть Украину до 30 апреля, поскольку его объявили персоной нон грата. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Накануне Москва приняла решение выслать с территории РФ и объявить «нежелательным лицом» сотрудника посольства Украины в Москве. От украинского дипломата требуют покинуть территорию России до 30 апреля.

Украинский МИД из-за этого выразил протест. В ведомстве исключают, что представитель Украины якобы занимался несовместимой с дипломатическим статусом деятельности. Такие действия Москвы в Киеве рассматривают, как продолжение «антиукраинской кампании и проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины».

Напомним, украинского дипломата объявили персоной нон грата в МИД РФ из-за якобы «недружественных действий» — ему грозят выдворением из страны. После этого в Министерстве иностранных дел заявили, что готовят зеркальный ответ на высылку дипломата из России.