Ученые нашли древнейшие следы пещерного человека, фото: nachedeu

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Ракурс

Ученые из Канады и Израиля подтвердили, что пещера Вандерверк, что в Южной Африке, является старейшим свидетельством жизни пещерных людей.



Пещера Вандерверк находится в пустыне Калахари и является археологическим памятником и объектом местного культурного наследия. Ее давно называют кандидатом на роль наиболее древнего пещерного поселения в мире и одним из самых ранних свидетельств использования огня и изготовления орудий труда пещерным человеком. Теперь археологи и геологи подтвердили эти предположения. Свою работу ученые опубликовали в журнале Quaternary Science Reviews.





Ранее не удавалось установить точную датировку этой стоянки первобытных людей из-за пещерных отложений, которые создают проблемы для датирования.



Ученые из Еврейского университета Иерусалима и Университета Торонто использовали новые подходы для установления датировки — магнитостратиграфию и космогенный метод.



Ученые объяснили, что кварцевые частицы песка имеют встроенные геологические «часы» (намагничивания глины, указывающее направление магнитного поля Земли в прошлом), которые начинают «тикать», когда песчинки попадают в пещеру. Их возраст можно установить в лаборатории, а еще измерить концентрацию изотопов в этих частицах и узнать, сколько времени прошло с того момента, как они попали в пещеру.



В результате исследователи смогли успешно установить время перехода от олдувайских орудий к ранним ручным топорам.



Датирование показало, что возраст каменных инструментов, найденных в Вандерверке, достигает 1,8 млн лет, что в настоящее время бьет рекорд среди пещерных артефактов этой культуры.





Ученые также выяснили, что наши предки намеренно разводили в этой пещере огонь около миллиона лет назад.



Это очень важно, поскольку другие примеры разведения огня нашли на открытой местности, что не могло быть достаточным доказательством сознательного применения огня пещерными людьми, поскольку не исключает вероятность естественной случайности, например, лесного пожара.



Ученые считают, что установление этих датировок является важным шагом на пути к пониманию темпов эволюции человека.

Источник:sciencedirect