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Ракурс
Николенко. Фото: Детектор медиа

Зеркальную высылку российского дипломата готовит Украина

26 апр 2021, 19:51
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Министерство иностранных дел Украины готовит зеркальный ответ на высылку своего дипломата из России.

Решение Москвы подтверждает курс на обострение отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

По его словам, заявление российского МИД о высылке дипломата посольства Украины является очередной провокацией. Он заявил, что объявление дипломата посольства Украины в Москве персоной нон грата лишено логики и не имеет под собой никаких оснований.

Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлится. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины, — добавил Николенко.


Напомним, ранее мы сообщали, что украинского дипломата объявили персоной нон грата в Министерстве иностранных дел РФ за якобы «недружественные действия» — ему угрожают выдворением из страны. Сотрудник посольства Украины в России должен покинуть территорию России до конца дня 30 апреля.

Отмечается, что соответствующая вербальная нота была направлена посольству Украины в Москве, а украинская сторона получила сообщение о том, что в случае продолжения «враждебных» действий в отношении российских дипломатов в Украине, российские дипломаты будут принимать дополнительные меры по персоналу украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России.

Источник: Ракурс


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