Илон Маск. Фото: Чемпионат

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Ракурс

Илон Маск, глава американской компании SpaceX, предупредил будущих колонизаторов Марса об опасности миссии.

Он заявил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле. Об этом он заявив в интервью основателю X Prize Foundation Питеру Диамандису, сообщает Fox Business.

Отмечается, что во время экспедиции колонизаторов ждет отсутствие хорошей еды, неудобства и большой шанс умереть. По его мнению, в приглашении к полету должно быть указано, что участнику экспедиции предстоит трудное и опасное путешествие, из которого можно не вернуться живым. В то же время Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которых ждет «великолепное приключение».

Ранее Илон Маск заявлял, что колонизация Марса сравнима с освоением Северной Америки англичанами, а также рассказал о первых смертниках этой миссии и подтвердил свое намерение отправить к Марсу беспилотную миссию на космическом корабле Crew Dragon.

Напомним, ранее мы сообщали, что известный изобретатель и основатель ряда передовых компаний Илон Маск ввел в заблуждение людей, заявляя, что на Марсе могут жить миллионы людей. Главный астрофизик Великобритании Мартин Рис назвал такие заявления «опасными».

По словам астрофизика, жить на Марсе не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста. С ним также согласился американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. По его мнению, для того, чтобы жизнь колонизаторов на Марсе была комфортной, планету нужно «превратить» в Землю.