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Ракурс
Учителя. Фото: Istock

Бесплатные ноутбуки и маски — что пообещал учителям Кабмин

26 апр 2021, 18:46
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Кабмин решил позаботиться об учебных заведениях и принял постановление от 21 апреля 2021 года № 403, урегулировав порядок получения субвенций с бюджета для борьбы с последствиями коронавируса в учебных заведениях.

Теперь местные бюджеты получат субвенции с государственного бюджета для покупки:

  • ноутбуков педагогическим работникам для организации дистанционного обучения;
  • средств защиты, необходимых для организации противоэпидемических мер во время проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году.

При этом ноутбуки получат не все педагоги, а только те, которые преподают в языково-литературной, математической, естествоведческой, социальной, здравоохранительной, гражданской, исторической и информационной сферах. Закупить ноутбуки и средства защиты планируют до начала ВНО-2021.

Распределять купленные ноутбуки будут в такой очередности:


  • общеобразовательные школы с не менее 250 учениками и опорные учреждения с не менее 200 учеников;
  • общеобразовательные школы с не менее 100 учеников;
  • другие общеобразовательные учреждения.

В идеале, в каждой школе должно быть по одному компьютеру на преподавателя. Также государственные средства выделят на покупку:

  • дезинфицирующих средств для обработки рук участников ВНО-2021;
  • дезинфицирующих средств для обработки поверхностей пунктов тестирования;
  • одноразовых медицинских халатов и защитных щитков для инструкторов, дежурных, ответственных за пункт тестирования и медицинских работников.

Источник: Ракурс


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