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Учителя. Фото: Istock
Бесплатные ноутбуки и маски — что пообещал учителям Кабминhttps://racurs.ua/n153819-besplatnye-noutbuki-i-maski-chto-poobeschal-uchitelyam-kabmin.htmlРакурс
Кабмин решил позаботиться об учебных заведениях и принял постановление от 21 апреля 2021 года № 403, урегулировав порядок получения субвенций с бюджета для борьбы с последствиями коронавируса в учебных заведениях.
Теперь местные бюджеты получат субвенции с государственного бюджета для покупки:
- ноутбуков педагогическим работникам для организации дистанционного обучения;
- средств защиты, необходимых для организации противоэпидемических мер во время проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году.
При этом ноутбуки получат не все педагоги, а только те, которые преподают в языково-литературной, математической, естествоведческой, социальной, здравоохранительной, гражданской, исторической и информационной сферах. Закупить ноутбуки и средства защиты планируют до начала ВНО-2021.
Распределять купленные ноутбуки будут в такой очередности:
- общеобразовательные школы с не менее 250 учениками и опорные учреждения с не менее 200 учеников;
- общеобразовательные школы с не менее 100 учеников;
- другие общеобразовательные учреждения.
В идеале, в каждой школе должно быть по одному компьютеру на преподавателя. Также государственные средства выделят на покупку:
- дезинфицирующих средств для обработки рук участников ВНО-2021;
- дезинфицирующих средств для обработки поверхностей пунктов тестирования;
- одноразовых медицинских халатов и защитных щитков для инструкторов, дежурных, ответственных за пункт тестирования и медицинских работников.
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