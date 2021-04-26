Вчитель. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153819-bezkoshtovni-noutbuky-i-masky-scho-poobicyav-vchytelyam-kabmin.html

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Кабмін вирішив подбати про навчальні заклади та ухвалив постанову від 21 квітня 2021 року № 403, врегулювавши порядок отримання субвенцій із бюджету для боротьби з наслідками коронавірусу в навчальних закладах.

Відтепер місцеві бюджети отримають субвенції з державного бюджету для закупівлі:

ноутбуків педагогічним працівникам для організації дистанційного навчання;

засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

При цьому ноутбуки отримають не всі педагоги, а тільки ті, які викладають у мовно-літературній, математичній, природничій, соціальній, цивільній, історичній та інформаційній сферах. Закупити ноутбуки та засоби захисту планують до початку ЗНО-2021. Розподіляти куплені ноутбуки будуть у такий спосіб:

загальноосвітні школи з не менш 250 учнями й опорні установи з не менш 200 учнів;

загальноосвітні школи з не менше 100 учнів;

інші загальноосвітні установи.

В ідеалі, у кожній школі має бути по одному комп’ютеру на викладача. Також державні кошти виділять на закупівлю: