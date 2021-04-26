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Ракурс
Вчитель. Фото: IStock

Безкоштовні ноутбуки і маски — що пообіцяв вчителям Кабмін

26 кві 2021, 18:46
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Кабмін вирішив подбати про навчальні заклади та ухвалив постанову від 21 квітня 2021 року № 403, врегулювавши порядок отримання субвенцій із бюджету для боротьби з наслідками коронавірусу в навчальних закладах.

Відтепер місцеві бюджети отримають субвенції з державного бюджету для закупівлі:

  • ноутбуків педагогічним працівникам для організації дистанційного навчання;
  • засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

При цьому ноутбуки отримають не всі педагоги, а тільки ті, які викладають у мовно-літературній, математичній, природничій, соціальній, цивільній, історичній та інформаційній сферах. Закупити ноутбуки та засоби захисту планують до початку ЗНО-2021. Розподіляти куплені ноутбуки будуть у такий спосіб:


  • загальноосвітні школи з не менш 250 учнями й опорні установи з не менш 200 учнів;
  • загальноосвітні школи з не менше 100 учнів;
  • інші загальноосвітні установи.

В ідеалі, у кожній школі має бути по одному комп’ютеру на викладача. Також державні кошти виділять на закупівлю:

  • дезінфікуючих засобів для обробки рук учасників ЗНО-2021;
  • дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь пунктів тестування;
  • одноразових медичних халатів і захисних щитків для інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників.

Джерело: Ракурс


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