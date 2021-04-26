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Вчитель. Фото: IStock
Безкоштовні ноутбуки і маски — що пообіцяв вчителям Кабмінhttps://racurs.ua/ua/n153819-bezkoshtovni-noutbuky-i-masky-scho-poobicyav-vchytelyam-kabmin.htmlРакурс
Кабмін вирішив подбати про навчальні заклади та ухвалив постанову від 21 квітня 2021 року № 403, врегулювавши порядок отримання субвенцій із бюджету для боротьби з наслідками коронавірусу в навчальних закладах.
Відтепер місцеві бюджети отримають субвенції з державного бюджету для закупівлі:
- ноутбуків педагогічним працівникам для організації дистанційного навчання;
- засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.
При цьому ноутбуки отримають не всі педагоги, а тільки ті, які викладають у мовно-літературній, математичній, природничій, соціальній, цивільній, історичній та інформаційній сферах. Закупити ноутбуки та засоби захисту планують до початку ЗНО-2021. Розподіляти куплені ноутбуки будуть у такий спосіб:
- загальноосвітні школи з не менш 250 учнями й опорні установи з не менш 200 учнів;
- загальноосвітні школи з не менше 100 учнів;
- інші загальноосвітні установи.
В ідеалі, у кожній школі має бути по одному комп’ютеру на викладача. Також державні кошти виділять на закупівлю:
- дезінфікуючих засобів для обробки рук учасників ЗНО-2021;
- дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь пунктів тестування;
- одноразових медичних халатів і захисних щитків для інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників.
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