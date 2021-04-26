Индия. Фото: BBC

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Коронавирус в Индии продолжает распространяться с огромной скоростью. На сегодня в стране фиксируют почти 350 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в день, а каждые четыре минуты в столице страны Дели умирает один человек.

Страну накрыл «коронавирусный шторм», заявил премьер Нарендра Моди. Об этом сообщает BBC.





Из-за критической ситуации с эпидемией трупы умерших от коронавируса сжигают прямо на улице, поскольку в моргах и крематориях не хватает мест. Во многих больницах закончились больничные койки и кислород, из-за чего новых пациентов не принимают. Общее количество заражений коронавирусом уже составило почти 20 млн человек, выведя страну на второе место в мире по количеству больных.







Сообщается, что Великобритания направила в Индию 495 кислородных концентраторов и сотни аппаратов ИВЛ. Премьер страны Борис Джонсон пообещал, что Великобритания сделает все возможное, чтобы помочь Индии. В то же время Евросоюз пообещал отправить кислород и медикаменты, а США, которые занимают первое место по количеству больных в мире, поставят в Индию наборы для экспресс-диагностики коронавируса, аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты для врачей.

Напомним, ранее мы сообщали, что статистика коронавируса в Индии продолжает бить новые рекорды. 22 апреля в стране обнаружили 332 тыс. 730 новых случаем заражения коронавирусом. Это — новый мировой рекорд с начала пандемии. Умерли за сутки 2 тыс. 263 больных.