Открыть бизнес за государственные деньги смогут малообеспеченные семьи

Бизнес в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n153817-otkryt-biznes-za-gosudarstvennye-dengi-smogut-maloobespechennye-semi.html

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Бизнес в Украине можно открыть даже не обладая большим стартовым капиталом. Кабинет министров вынес постановление от 21 апреля 2021 года № 397, которое предусматривает возможность получить государственную помощь на открытие собственного дела.

Финансовую помощь от государства смогут получить только неработающие трудоспособные члены малообеспеченных семей, которые стоят на учете как безработные. Размер финансовой помощи составит до 15 минимальных заработных плат (в 2021 году — до 90 тыс. грн).

Для получения помощи необходимо будет подать в центр занятости или через Единый государственный веб-портал электронных услуг заявление установленной формы, справку о несудимости и бизнес-план. В заявлении также необходимо указать на отсутствие долгов и обременений на имуществе.

Решение о выдаче финпомощи на открытие бизнеса будет принимать специальная комиссия, в состав которой войдут представители центра занятости, уполномоченное лицо исполнительного органа, представители органов соцзащиты, органов местного самоуправления, территориальных органов налоговой службы, организаций работодателей и профсоюзов.

В случае удовлетворения заявления, заявитель обязан зарегистрировать ФЛП или юрлицо в течение 30 дней и подписать соглашение с центром занятости. Государственная помощь предоставляется на возвратной основе, то есть, через три года заявитель будет обязан ее вернуть государству. Если заявитель не начнет свой бизнес в обусловленный срок или будет иметь долги по налогам, государство сможет потребовать у него возврат денежной помощи досрочно.