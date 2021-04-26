Украинского дипломата высылают из Москвы

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https://racurs.ua/n153816-ukrainskogo-diplomata-vysylaut-iz-moskvy.html

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Украинского дипломата объявили персоной нон грата в Министерстве иностранных дел РФ из-за якобы «недружественных действий» и грозят выдворить его из страны.

Сотрудник посольства Украины в России должен покинуть территорию России до конца дня 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что соответствующая вербальная нота была направлена посольству Украины в Москве, а украинская сторона получила сообщение о том, что в случае продолжения «враждебных» действий против российских дипломатов в Украине, российские дипломаты будут предпринимать дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России.

В то же время МИД Украины объявил одного из советников посольства России в Киеве нежелательным лицом в ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина высылает российского дипломата из-за задержания в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Старший дипломат посольства РФ должен был покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с понедельника, 19 апреля.

В ведомстве отметили, что Москва устраивает провокации против украинских дипломатов на фоне эскалации ситуации у украинских границ и массированной антиукраинской пропаганды. Также МИД выразил протест из-за задержания консула.