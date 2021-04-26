Українського дипломата висилають із Москви

Росія. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n153816-ukrayinskogo-dyplomata-vysylaut-iz-moskvy.html

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Українського дипломата оголосили персоною нон грата в Міністерстві закордонних справ РФ через нібито «недружні дії» — йому загрожують випровадженням із країни.

Співробітник посольства України в Росії повинен залишити територію Росії до кінця дня 30 квітня. Про це повідомили в прес-службі МЗС РФ.

Зазначається, що відповідна вербальна нота була спрямована ​​посольству України в Москві, а українська сторона отримала повідомлення про те, що в разі продовження «ворожих» дій щодо російських дипломатів в Україні, російські дипломати вживатимуть додаткових заходів щодо персоналу українських посольства, генеральних консульств і консульств у Росії.

Водночас МЗС України оголосило одного з радників посольства Росії в Києві небажаною особою у відповідь на висилку українського консула в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна висилає російського дипломата через затримання в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка. Старший дипломат посольства РФ повинен був залишити територію України протягом 72 годин, починаючи з понеділка, 19 квітня.

У відомстві зазначили, що Москва влаштовує провокації проти українських дипломатів на тлі ескалації ситуації в українських кордонів і масованої антиукраїнської пропаганди. Також МЗС висловило протест через затримання консула.