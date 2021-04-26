Раду збирають позачергово на вимогу опозиції, фото — ФБ Я. Доброносов

https://racurs.ua/ua/n153815-radu-zbyraut-pozachergovo-na-vymogu-opozyciyi-scho-rozglyanut-nardepy.html

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У Верховній Раді 27 квітня відбудеться два позачергових засідання. Одне з них проведуть о 16.00 за ініціативи «Європейської солідарності».

На цьому позачерговому засіданні обговорять невідкладні заходів щодо протидії поширення COVID-19.

Друге позачергове засідання відбудеться одразу після першого за ініціативою «Слуг народу».

Відповідні постанови підписав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Вимогу «ЄС» щодо засідання підтримали усі фракції Ради, крім СН.

«Європейська солідарність» запропонує нардепам до розгляду антиковідний план, у якому передбачила нові норми щодо закупівлі ліків і заходи щодо виготовлення української вакцини. Йдеться про проект постанови № 5299 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню коронавірусу.

Друге позачергове засідання запланували провести відразу після закінчення першого. На ньому розглянуть 13 питань. Серед них: зміни до держбюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами і проект змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування.

Крім того, нардепи розглянуть зміни до закону «Про рекламу» щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Рада вимушена вкотре призначати позачергові засідання, оскільки сесійні засідання заблоковані кількома тисячами правок до законопроекту про передачу землі в громади (№ 2194).