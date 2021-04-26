Раду собирают внеочередно по требованию оппозиции — что рассмотрят нардепы

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В Верховной Раде 27 апреля состоится два внеочередных заседания. Одно из них проведут в 16.00 по инициативе «Европейской солидарности», другое — по инициативе «слуг народа».

На первом внеочередном заседании обсудят неотложные меры по противодействию распространения COVID-19. Второе внеочередное заседание состоится сразу после первого по инициативе «Слуг народа».

Соответствующие постановления подписал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Требование «ЕС» о заседании поддержали все фракции Рады, кроме СН.

Фракция «Европейская солидарность» предложит нардепам к рассмотрению антиковидний план, в котором предусмотрела новые нормы по закупке лекарств и меры по изготовлению украинской вакцины. Речь идет о проекте постановления № 5299 о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению коронавируса.

Второе внеочередное заседание запланировали провести сразу после окончания первого. На нем рассмотрят 13 вопросов. Среди них: изменения в госбюджет на 2021 год по поводу увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс по поводу совершенствования осуществления специального досудебного расследования.

Кроме того, нардепы рассмотрят изменения в закон «О рекламе» относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Рада вынуждена в очередной раз назначать внеочередные заседания, поскольку сессионные заседания заблокированы несколькими тысячами поправок к законопроекту о передаче земли в общины (№ 2194).