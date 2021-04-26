Відкрити бізнес за державні кошти зможуть малозабезпечені сім’ї

Бізнес в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153817-vidkryty-biznes-za-derjavni-koshty-zmojut-malozabezpecheni-sim-yi.html

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Бізнес в Україні можна відкрити навіть не володіючи великим стартовим капіталом. Кабінет міністрів ухвалив постанову від 21 квітня 2021 року № 397, яка передбачає можливість отримати державну допомогу на відкриття власної справи.

Фінансову допомогу від держави зможуть отримати тільки незайняті працездатні члени малозабезпечених сімей, які стоять на обліку як безробітні. Розмір фінансової допомоги складе до 15 мінімальних заробітних плат (у 2021 році — до 90 тис. грн).

Для отримання допомоги необхідно подати в центр зайнятості або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг заяву встановленої форми, довідку про несудимість та бізнес-план. У заяві також необхідно вказати на відсутність боргів і обтяжень на майно.

Рішення про видачу фіндопомоги на відкриття бізнесу буде приймати спеціальна комісія, до складу якої увійдуть представники центру зайнятості, уповноважена особа виконавчого органу, представники органів соцзахисту, органів місцевого самоврядування, територіальних органів податкової служби, організацій роботодавців та профспілок.

У разі задоволення заяви, заявник зобов’язаний зареєструвати ФОП або юрособу протягом 30 днів і підписати угоду з центром зайнятості. Державна допомога надається на поворотній основі, тобто, через три роки заявник буде зобов’язаний її повернути державі. Якщо заявник не почне свій бізнес в обумовлений термін або матиме борги за податками, держава зможе зажадати в нього повернення грошової допомоги достроково.