Коронавірус в Індії. Фото:BBC

https://racurs.ua/ua/n153818-koronavirusnyy-shtorm-nakryv-indiu-na-vulycyah-palyat-trupy-medyky-vysnajeni-foto.html

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Коронавірус в Індії продовжує поширюватися із шаленою швидкістю. На сьогодні в країні фіксують майже 350 тис. нових випадків зараження коронавірусом на день, а кожні чотири хвилини в столиці країни Делі помирає одна людина.

Наразі країну накрив «коронавірусний шторм», заявив прем'єр Нарендра Моді. Про це повідомляє BBC.







Через критичну ситуацію з епідемією трупи померлих від коронавірусу спалюють прямо на вулиці, оскільки в моргах та крематоріях бракує місць. У багатьох лікарнях закінчилися ліжка та кисень, через що нових пацієнтів не приймають. Загальна кількість заражень коронавірусом уже склала майже 20 млн людей, вивівши країну на друге місце у світі за кількістю хворих.









Повідомляється, що Велика Британія направила до Індії 495 кисневих концентраторів та сотні апаратів ШВЛ. Прем'єр країни Борис Джонсон пообіцяв, що Велика Британія зробить усе можливе, щоби допомогти Індії. Натомість Євросоюз пообіцяв відправити кисень і медикаменти, а США, які посідають перше місце за кількістю хворих у світі, постачатимуть в Індію набори для експрес-діагностики коронавірусу, апарати штучного дихання й засоби індивідуального захисту для лікарів.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що статистика коронавірусу в Індії продовжує бити нові рекорди. 22 квітня в країні виявили 332 тис. 730 нових випадки зараження коронавірусом. Це — новий світовий рекорд із початку пандемії. Померли за добу 2 тис. 263 хворих.