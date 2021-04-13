Илон Маск и Граймс. Фото: Viva

https://racurs.ua/n153212-inoplanetnye-shramy-vo-vsu-spinu-jena-ilona-maska-porazila-neobychnym-tatu-foto.html

Ракурс

Жена Илона Маска, канадская певица Граймс, сделала себе оригинальное тату белыми чернилами во всю спину.

Супруга главы компаний SpaseX и Tesla Илона Маска отметилась необычным эскизом тату, напоминающим «инопланетные шрамы» во всю спину. Об этом сообщает Daily Mail.





Сообщается, что 33-летняя певица выбрала узор, который для нее разрабатывали художник Нуси Кьеро (Nusi Quero) и тату-мастер Tweak T. По их словам, они нарисовали эскиз изображения сначала на iPad, а затем превратили его в трехмерную геометрическую фигуру, дополнив рисунок различными линиями и формами в виде математических формул.

Граймс опубликовала фото с новой тату в своем Instagram-аккаунте.

Нам не удалось сделать качественную фотографию, потому что мне было очень больно, и сейчас я должна поспать. Тату будет красной в течение нескольких недель, а потом она превратится в прекрасные инопланетные шрамы, — заявила жена Илона Маска.



Поклонники певицы положительно отреагировали на изменения во внешности Граймс. Они оставили такие комментарии: «Нереально!», «Это так вдохновляет! Невероятная работа!», «Как же круто, что ты находишь таких талантливых художников! У тебя отличное чувство вкуса!», «Ты выглядишь, как межгалактическая бутылка газировки», «Они выглядят, как шрамы после инопланетной битвы с пришельцами».

Напомним, ранее мы сообщали, что самый богатый человек мира и известный изобретатель Илон Маск пообещал заплатить 100 млн долл. тому, кто изобретет лучшую технологию захвата углерода для успешной борьбы с климатическими изменениями.