заг: Почему некоторые люди всегда голодные, фото —

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Ученые в результате недавнего исследования выяснили, что люди, у которых есть значительные перепады уровня сахара в крови через несколько часов после еды, испытывают постоянное чувство голода. Из-за этого они потребляют на сотни килокалорий больше в сутки, чем другие.

Исследование провела команда из Королевского колледжа Лондона и медицинской научной компании ZOE. Результаты своей работы исследователи опубликовали в журнале Nature Metabolism.

В исследовании приняли участие 1070 человек. В течение двух недель они носили системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGMs) для измерения уровня сахара в крови, а также устройство, которое контролирует активность и сон.

В течение всего периода эксперимента исследователи собирали данные об уровне сахара в крови у этих людей, забирая анализы после завтрака и одного из следующих приемов пищи в течение дня. При этом на завтрак участникам давали кексы, которые содержали одинаковое количество килокалорий, но различались по количеству углеводов, белков, жиров и клетчатки.

Испытуемые также проходили тест, который проявлял реакцию сахара в крови натощак, чтобы ученые могли измерить, как организм его перерабатывает.

С помощью специальной программы для телефона участники эксперимента записывали свой уровень голода, а также точно указывали, когда и что ели.

По словам ученых, пиковый уровень сахара в крови наступает в первые два часа после еды. А проведенное исследование показало, что у некоторых людей через два-четыре часа после пика наступают «провалы» уровня сахара, когда сахар быстро падал ниже исходного уровня, но потом возвращался.

Именно эти люди испытывают постоянный голод и чаще едят — в среднем перерывы между приемами пищи у них короче на полчаса. В результате они съедают на 312 килокалорий больше, чем люди, которые не переживают «провалов», набирая таким образом около девяти лишних килограммов в год.

Исследователи также заметили, что у мужчин «провалы» наблюдаются чаще, чем у женщин. Кроме того, оказалось, что выбор продуктов способен снизить чувство голода.

Наше открытие показывает, что резкое падение уровня сахара в крови влияет на чувство голода, — отметила соавтор работы Ана Вальдес.



Ученые убеждены, что их исследование может помочь контролировать аппетит, а следовательно вес и здоровье.

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