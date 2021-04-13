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Ракурс
Купить вакцину Pfizer Степанов хочет на деньги с финансирования больниц

Купить вакцину Pfizer Степанов хочет на деньги с финансирования больниц

13 апр 2021, 16:48
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Закупку вакцины Pfizer Министерство здравоохранения предлагает осуществить за счет средств, предусмотренных на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Речь идет о 6,5 млрд грн.

Деньги на вакцины Pfizer заберут у врачей и больниц, а не с дорог или Офиса президента, — отметила в Фейсбук парламентарий из фракции «Голос», член медицинского комитета Верховной Рады Ольга Стефанишина.

По ее словам, этот документ разработал глава Минздрава Максим Степанов. Нардеп отметила, что в настоящее время финансирование медицины в Украине является недостаточным.

Дефицит сегодня более 100 млрд грн. И именно с этой дефицитной медицинской программы Минздрав решил забрать еще 6,5 млрд грн, — сообщила Стефанишина.

Она убеждена, что деньги на вакцины выделят вместо приобретения лекарств для диабетиков, диагностики рака, лечения COVID-19 и дополнительных выплат медикам.


Бюджет МВД только увеличивается: был 94 млрд грн, стал 98 млрд грн. Бюджет на строительство дорог 65 млрд грн. Как можно так цинично кромсать медицину?, — возмутилась нардеп.

Источник: Ракурс


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