Купить вакцину Pfizer Степанов хочет на деньги с финансирования больниц

https://racurs.ua/n153210-kupit-vakcinu-pfizer-stepanov-hochet-na-dengi-s-finansirovaniya-bolnic.html

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Закупку вакцины Pfizer Министерство здравоохранения предлагает осуществить за счет средств, предусмотренных на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Речь идет о 6,5 млрд грн.

Деньги на вакцины Pfizer заберут у врачей и больниц, а не с дорог или Офиса президента, — отметила в Фейсбук парламентарий из фракции «Голос», член медицинского комитета Верховной Рады Ольга Стефанишина.

По ее словам, этот документ разработал глава Минздрава Максим Степанов. Нардеп отметила, что в настоящее время финансирование медицины в Украине является недостаточным.

Дефицит сегодня более 100 млрд грн. И именно с этой дефицитной медицинской программы Минздрав решил забрать еще 6,5 млрд грн, — сообщила Стефанишина.

Она убеждена, что деньги на вакцины выделят вместо приобретения лекарств для диабетиков, диагностики рака, лечения COVID-19 и дополнительных выплат медикам.