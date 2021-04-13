Рудольф Аншобер, фото: Fox On Green

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Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер уходит в отставку, мотивируя это решение истощением.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер сегодня, 13 апреля.

Во время пандемии вам нужен 100-процентный министр здравоохранения. Сейчас это не про меня, — подчеркнул он.

В комментарии СМИ Аншобер отметил, что чувствовал заметные проблемы со здоровьем и врачи советовали ему сделать перерыв, однако в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19 сделать это было невозможно.

Несколько недель я не чувствовал себя полностью в форме. У меня повысился уровень сахара и артериальное давление, — отметил он.

Аншобер добавил, что вступая в должность министра 15 месяцев назад, он имел многочисленные планы изменений в сфере здравоохранения, которые начал реализовывать.

Но через месяц, 14 месяцев назад, произошло то, что изменило нашу жизнь, а именно — худшая пандемия за сто лет, — отметил он.

По словам Аншобера, худший кризис здоровья за последние десятилетия значительно повлиял на все сферы жизни и быстро превратил Минздрав Австрии в фактически командный центр противостояния пандемии.

Я взялся за очень приятную и сложную работу 15 месяцев назад. Такое впечатление, что прошло не 15 месяцев, а 15 лет, — подчеркнул он.

Аншобер отмечает, что передаст дела своему преемнику в ближайшие дни и надеется, что уже спустя несколько недель «будет полностью здоровым».