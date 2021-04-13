Рудольф Аншобер, фото: Fox On Green

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Ракурс

Міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер йде у відставку, мотивуючи це рішення виснаженням.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер сьогодні, 13 квітня.

Під час пандемії вам потрібен 100-відсотковий міністр охорони здоровʼя. Наразі це не про мене, — наголосив він.

У коментарі ЗМІ Аншобер зазначив, що відчував помітні проблеми зі здоров’ям і лікарі радили йому зробити перерву, проте в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 зробити це було неможливо.

Кілька тижнів я не відчував себе повністю в формі. У мене підвищився рівень цукру і артеріальний тиск, — зазначив він.

Аншобер додав, що вступаючи на посаду міністра 15 місяців тому, він мав численні плани щодо змін у сфері охорони здоров’я, які почав реалізовувати.

Але через місяць, 14 місяців тому, відбулося те, що змінило наше життя, а саме — найгірша пандемія за сто років, — наголосив він.

За словами Аншобера, найгірша криза здоров’я за останні десятиліття значно вплинула на всі сфери життя й стрімко перетворила МОЗ Австрії у фактично командний центр протистояння пандемії.

Я взявся за дуже приємну та складну роботу 15 місяців тому. Таке враження, що минуло не 15 місяців, а 15 років, — наголосив він.

Аншобер зазначає, що передасть справи своєму наступнику в найближчі дні і сподівається, що вже за декілька тижнів «буде повністю здоровим».