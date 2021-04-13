Выплаты при рождении ребенка могут увеличить до 50 тыс. грн. Фото:

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Выплаты при рождении ребенка хотят увеличить в правительстве Дениса Шмыгаля.

Министерство социальной политики подготовило проект закона «О государственной помощи семьям с детьми» по увеличению размера пособия при рождении ребенка. Также в Кабмине планируют установить ежегодную индексацию. Проект закона размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Инициаторы предлагают назначать выплаты в размере 50 тыс. грн при рождении первого и каждого последующего ребенка. Выплата пособия производится единовременно в размере 25% общего размера пособия, остальная сумма пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Сейчас размер помощи составляет 41 тыс. 280 грн, из которых 10 тыс. 320 грн выплачиваются сразу, а остальные — в течение следующих 36 месяцев. Также планируется установить, что размер пособия при рождении ребенка, ежегодно с 1 января увеличивается на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года), который утверждается правительством.

Как известно, размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 тыс. 280 грн не менялся с 2014 года.

Напомним, Кабмин принял постановление, которое определяет, кто именно сможет получить компенсацию в связи с карантином. Для получения компенсации необходимо подать заявление через Единый государственный веб-портал электронных услуг в течение 30 дней с момента внедрения дополнительных карантинных ограничений.