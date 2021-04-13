Чиновников предлагают наказывать за счета в иностранных банках. Фото: uaznaypravdu.livejournal.com

https://racurs.ua/n153207-chinovnikov-predlagaut-nakazyvat-za-scheta-v-inostrannyh-bankah.html

Ракурс

В Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта № 5350 и № 5351, которые направлены на борьбу с коррупцией.

Законопроектом № 5350 предлагается запретить лицам, уполномоченным на выполнение функций государства и местного самоуправления, а также членам их семей, открывать и использовать счета в иностранных банках.

Также под запрет попадет хранение финансовых активов в иностранных банках. Сделать исключение предлагают только для сотрудников дипломатических служб.

За нарушение данного запрета чиновников и членов их семей ожидает штраф, предусмотренный законопроектом № 5351.

В частности, за открытие или использование счетов в иностранном банке, а также за хранение финансовых активов за рубежом штраф составит от 85 тыс. до 170 тыс. грн.

Уже открытые счета в банках других стран чиновникам и их семьям придется закрыть в течение 90 дней с момента вступления закона в силу.

Если же эти действия своевременно совершены не будут, штраф составит от 170 тыс. до 340 тыс. грн.