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Ракурс
Чиновников предлагают наказывать за счета в иностранных банках. Фото: uaznaypravdu.livejournal.com

Чиновников предлагают наказывать за счета в иностранных банках

13 апр 2021, 16:40
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В Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта № 5350 и № 5351, которые направлены на борьбу с коррупцией.

Законопроектом № 5350 предлагается запретить лицам, уполномоченным на выполнение функций государства и местного самоуправления, а также членам их семей, открывать и использовать счета в иностранных банках.

Также под запрет попадет хранение финансовых активов в иностранных банках. Сделать исключение предлагают только для сотрудников дипломатических служб.

За нарушение данного запрета чиновников и членов их семей ожидает штраф, предусмотренный законопроектом № 5351.

В частности, за открытие или использование счетов в иностранном банке, а также за хранение финансовых активов за рубежом штраф составит от 85 тыс. до 170 тыс. грн.


Уже открытые счета в банках других стран чиновникам и их семьям придется закрыть в течение 90 дней с момента вступления закона в силу.

Если же эти действия своевременно совершены не будут, штраф составит от 170 тыс. до 340 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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