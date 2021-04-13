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Ракурс
Чиновників пропонують карати за рахунки в іноземних банках. Фото: uaznaypravdu.livejournal.com

Чиновників пропонують карати за рахунки в іноземних банках

13 кві 2021, 16:40
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У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти № 5350 і № 5351, які спрямовані на боротьбу з корупцією.

Законопроектом № 5350 пропонується заборонити особам, уповноваженим на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, а також членам їх сімей, відкривати й використовувати рахунки в іноземних банках.

Також під заборону потрапить зберігання фінансових активів в іноземних банках. Зробити виняток пропонують лише для співробітників дипломатичних служб.

За порушення цієї заборони чиновників і членів їх сімей чекає штраф, передбачений законопроектом № 5351.

Зокрема за відкриття або використання рахунків в іноземному банку, а також за зберігання фінансових активів за кордоном штраф складе від 85 тис. до 170 тис. грн.


Уже відкриті рахунки в банках інших країн чиновникам та їхнім родинам доведеться закрити протягом 90 днів з моменту набрання чинності закону.

Якщо ж ці дії не будуть виконані вчасно, штраф складе від 170 тис. до 340 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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