Чиновників пропонують карати за рахунки в іноземних банках. Фото: uaznaypravdu.livejournal.com

https://racurs.ua/ua/n153207-chynovnykiv-proponuut-karaty-za-rahunky-v-inozemnyh-bankah.html

Ракурс

У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти № 5350 і № 5351, які спрямовані на боротьбу з корупцією.

Законопроектом № 5350 пропонується заборонити особам, уповноваженим на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, а також членам їх сімей, відкривати й використовувати рахунки в іноземних банках.

Також під заборону потрапить зберігання фінансових активів в іноземних банках. Зробити виняток пропонують лише для співробітників дипломатичних служб.

За порушення цієї заборони чиновників і членів їх сімей чекає штраф, передбачений законопроектом № 5351.

Зокрема за відкриття або використання рахунків в іноземному банку, а також за зберігання фінансових активів за кордоном штраф складе від 85 тис. до 170 тис. грн.

Уже відкриті рахунки в банках інших країн чиновникам та їхнім родинам доведеться закрити протягом 90 днів з моменту набрання чинності закону.

Якщо ж ці дії не будуть виконані вчасно, штраф складе від 170 тис. до 340 тис. грн.