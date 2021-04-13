Виплати при народженні дитини можуть збільшити до 50 тис. грн. Фото:

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Виплати при народженні дитини хочуть збільшити в уряді Дениса Шмигаля.

Міністерство соціальної політики підготувало проект закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини. Також у Кабміні планують встановити щорічну індексацію. Проект закону розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Ініціатори пропонують призначати виплати у розмірі 50 тис. грн при народженні першої та кожної наступної дитини. Виплата допомоги проводиться одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Зараз розмір допомоги становить 41 тис. 280 грн, з яких 10 тис. 320 грн виплачуються одразу, а решта — упродовж наступних 36 місяців. Також планується установити, що розмір допомоги при народженні дитини, щороку з 1 січня збільшується на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року), який затверджується урядом.

Як відомо, розмір допомоги при народженні дитини у сумі 41 тис. 280 грн не змінювався з 2014 року.

Нагадаємо, Кабмін прийняв постанову, котра визначає, хто саме зможе отримати компенсацію у зв’язку з карантином. Для отримання компенсації необхідно подати заяву через Єдиний державний веб-портал електронних послуг протягом 30 днів з моменту впровадження додаткових карантинних обмежень.