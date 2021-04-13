Купити Pfizer Степанов хоче за гроші з фінансування лікарень

https://racurs.ua/ua/n153210-kupyty-vakcynu-pfizer-stepanov-hoche-za-groshi-z-finansuvannya-likaren-nardep.html

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Закупівлю вакцини Pfizer Міністерство охорони здоров’я пропонує здійснити за рахунок коштів, які передбачені на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Йдеться про 6,5 млрд грн.

Гроші на вакцини Pfizer заберуть у лікарів та лікарень, а не з доріг або Офісу президента, — зауважила у Фейсбук парламентар з фракції «Голос», член медичного комітету Верховної Ради Ольга Стефанішина.

За її словами, цей документ розробив очільник МОЗ Максим Степанов. Нардеп зауважила, що нині фінансування медицини в Україні є недостатнім.

Дефіцит сьогодні понад 100 млрд грн. І саме з цієї дефіцитної медичної програми МОЗ вирішило забрати ще 6,5 млрд грн, — повідомила Стефанішина.

Вона переконана, що гроші на вакцини виділять замість придбання ліків для діабетиків, діагностики раку, лікування COVID-19 та додаткових виплат медикам.