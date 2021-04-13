Чому деякі люди завжди голодні, кадр з фільму "Їж, молись, кохай"

https://racurs.ua/ua/n153211-chomu-deyaki-ludy-zavjdy-golodni-doslidjennya-vchenyh.html

Ракурс

Вчені в результаті недавнього дослідження виявили, що люди, у яких є значні перепади рівня цукру в крові через кілька годин після їди, відчувають постійне почуття голоду. Через це вони споживають на сотні кілокалорій більше за добу, ніж інші.

Дослідження, яке нарешті з’ясувало, чому деякі люди постійно відчувають себе голодними, через що не можуть схуднути, провела команда з Королівського коледжу Лондона і медичної наукової компанії ZOE. Результати своєї роботи дослідники опубліковані в журналі Nature Metabolism.

В дослідженні взяли участь 1070 осіб. Протягом двох тижнів вони носили системи безперервного моніторування глюкози (CGMs) для вимірювання рівня цукру в крові, а також пристрій, який контролює активність і сон.

Протягом усього періоду експерименту дослідники збирали дані про рівень цукру в крові у цих людей, забираючи аналізи після сніданку та одного з наступних прийомів їжі протягом дня. При цьому на сніданок учасникам давали кекси, які містили однакову кількість кілокалорій, але розрізнялися за кількістю вуглеводів, білків, жирів і клітковини.

Випробовувані також проходили тест, який виявляв реакцію цукру в крові натще, щоб вчені могли виміряти, як організм його переробляє.

За допомогою спеціальної програми для телефону учасники експерименту записували свій рівень голоду, а також точно вказували, коли й що їли.

За словами вчених, піковий рівень цукру в крові наступає в перші дві години після їди. А проведене дослідження показало, що у деяких людей через дві-чотири години після піку наступають «провали» рівня цукру, коли цукор швидко падав нижче вихідного рівня, але потім повертався.

Саме ці люди відчувають постійний голод і частіше їдять — в середньому перерви між прийомами їжі у них коротші на півгодини. В результаті, вони з’їдають на 312 кілокалорій більше, ніж люди, які не переживають «провалів», набираючи таким чином близько дев’яти кілограмів зайвої ваги за рік.

Дослідники також помітили, що у чоловіків «провали» спостерігаються частіше, ніж у жінок. Крім того, виявилося, що вибір продуктів здатний знизити почуття голоду.

Наше відкриття показує, що різке падіння рівня цукру в крові впливає на відчуття голоду, — зазначила співавтор роботи Ана Вальдес.



Вчені переконані, що їхнє дослідження може допомогти контролювати апетит, а отже вагу та здоров’я.

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