Граймс та Ілон Маск. Фото: Viva

https://racurs.ua/ua/n153212-inoplanetni-shramy-na-vsu-spynu-drujyna-ilona-maska-vrazyla-nezvychaynym-tatu-foto.html

Ракурс

Дружина Ілона Маска, канадська співачка Граймс, зробила собі оригінальне тату білими чорнилами на всю спину.

Дружина глави компаній SpaseX і Tesla Ілона Маска відзначилася незвичайним ескізом тату, що нагадує «інопланетні шрами» на всю спину. Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що 33-річна співачка вибрала узор, який для неї розробляли художник Нусі К'єр (Nusi Quero) і тату-майстер Tweak T. За їхніми словами, вони намалювали ескіз зображення спочатку на iPad, а потім перетворили його в тривимірну геометричну фігуру, доповнивши малюнок різними лініями та формами у вигляді математичних формул.



Граймс опублікувала фото з новим тату у своєму Instagram-акаунті.

Нам не вдалося зробити якісну фотографію, тому що мені було дуже боляче, і зараз я повинна поспати. Тату буде червоним протягом декількох тижнів, а потім воно перетвориться в прекрасні інопланетні шрами, — заявила дружина Ілона Маска.

Шанувальники співачки позитивно відреагували на зміни в зовнішності Граймс. Вони залишили такі коментарі: «Нереально!», «Це так надихає! Неймовірна робота», «Як же круто, що ти знаходиш таких талановитих художників! У тебе відмінне почуття смаку», «Ти виглядаєш, як міжгалактична пляшка газованої води», «Вони виглядають, як шрами після інопланетної битви з прибульцями».



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