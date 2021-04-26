Ілон Маск. Фото: Чемпион

https://racurs.ua/ua/n153821-gotuytesya-pomerty-mask-poperedyv-pro-nebezpeku-marsa.html

Ракурс

Ілон Маск, глава американської компанії SpaceX, попередив майбутніх колонізаторів Марса про небезпеку місії.

Він заявив, що першим людям, які полетять на Марс, потрібно готуватися померти не на Землі. Про це він заявивши в інтерв’ю засновнику X Prize Foundation Пітеру Діамандісу, повідомляє Fox Business.

Зазначається, що під час експедиції колонізаторів чекає брак хорошої їжі, незручності та великий шанс померти. На його думку, у запрошенні до польоту має бути зазначено, що на учасника експедиції чекає важка й небезпечна подорож, з якої можна не повернутися живим. Водночас Ілон Маск впевнений, що першими людьми на Марсі мусять стати добровольці, на яких чекає «чудова пригода».

Раніше Ілон Маск заявляв, що колонізація Марса порівнянна з освоєнням Північної Америки англійцями, а також розповів про перших смертників цієї місії та підтвердив свій намір відправити на Марс безпілотну місію на космічному кораблі Crew Dragon.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомий винахідник і засновник низки передових компаній Ілон Маск ввів в оману людей, заявляючи, що на Марсі можуть жити мільйони людей. Головний астрофізик Великобританії Мартін Рис назвав такі заяви «небезпечними».

За словами астрофізика, жити на Марсі не краще, ніж жити на Південному полюсі або на вершині Евересту. З ним також погодився американський астрофізик Ніл Деграсс Тайсон. На його думку, для того, щоби життя колонізаторів на Марсі було комфортним, планету потрібно «перетворити» на Землю.