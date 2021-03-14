Ілон Маск. Фото: Sky News

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Ілон Маск, відомий винахідник та засновник низки передових компаній, ввів в оману людей, заявляючи, що на Марсі можуть жити мільйони людей.

Головний астрофізик Великої Британії Мартін Рис назвав такі заяви «небезпечними». Про це повідомляє Sky News.

За словами астрофізика, жити на Марсі не краще, ніж жити на Південному полюсі або на вершині Евересту. З ним також погодився американський астрофізик Ніл Деграсс Тайсон. На його думку, для того, щоби життя колонізаторів на Марсі було комфортним, планету потрібно «перетворити» в Землю.

Крім того, Тайсон вважає нереалістичним переселення на іншу планету заради порятунку від можливої ​​катастрофи на Землі. Він вважає, що простіше запобігти цій катастрофі, ніж створити на Марсі сприятливі умови для життя. Водночас Тайсон закликав підтримувати «молодих людей», для яких космос служить джерелом натхнення.

Зауважимо, що наприкінці минулого року Ілон Маск оголосив про плани побудувати на Марсі автономне місто, виживання якого не буде залежати від Землі. Він не має наміру дотримуватися земних законів за межами Землі та Місяця, а натомість хоче покладатися на принципи самоврядування, «встановлені на основі доброї волі». До 2050 року бізнесмен планує відправити на Червону планету мільйон осіб.

Крім того, Маск вирішив розпродати все майно заради заселення Марса. Підприємець пояснив, що будівництво міста на іншій планеті потребує значних вкладень. Крім цього він хоче у такий спосіб продемонструвати серйозність своїх намірів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американська космічна компанія SpaceX Ілона Маска в ніч на 4 березня успішно запустила десятий прототип міжпланетного багаторазового корабля Starship. Дослідникам уперше вдалося посадити прототип ракети на землю, до цього вони постійно розбивалися при посадці.