Илон Маск. Фото: Sky News

https://racurs.ua/n151697-eto-kak-jit-na-vershine-everesta-uchenye-raskritikovali-ideu-ilona-maska-o-kolonizacii-marsa.html

Ракурс

Илон Маск, известный изобретатель и основатель ряда передовых компаний, ввел в заблуждение людей, заявляя, что на Марсе могут жить миллионы людей.

Главный астрофизик Великобритании Мартин Рис назвал такие заявления «опасными». Об этом сообщает Sky News.

По словам астрофизика, жить на Марсе не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста. С ним также согласился американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. По его мнению, для того, чтобы жизнь колонизаторов на Марсе была комфортной, планету нужно «превратить» в Землю.

Кроме того, Тайсон считает нереалистичным переселение на другую планету ради спасения от возможной катастрофы на Земле. Он считает, что проще предотвратить эту катастрофу, чем создать на Марсе благоприятные условия для жизни. В то же время Тайсон призвал поддерживать «молодых людей», для которых космос служит источником вдохновения.

Отметим, что в конце прошлого года Илон Маск объявил о планах построить на Марсе автономный город, выживание которого не будет зависеть от Земли. Он не намерен придерживаться земных законов за пределами Земли и Луны, а взамен хочет полагаться на принципы самоуправления, «установленные на основе доброй воли». К 2050 году бизнесмен планирует отправить на Красную планету миллион человек.

Кроме того, Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса. Предприниматель объяснил, что строительство города на другой планете требует значительных вложений. Кроме того, он хочет таким образом продемонстрировать серьезность своих намерений.

Напомним, ранее мы сообщали, что американская космическая компания SpaceX Илона Маска в ночь на 4 марта успешно запустила десятый прототип межпланетного многократного корабля Starship. Исследователям впервые удалось посадить прототип ракеты на землю, до этого они постоянно разбивались при посадке.