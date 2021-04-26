Дзеркальне видворення російського дипломата готує Україна

Ніколенко. Фото: Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n153822-dzerkalnu-vysylku-rosiyskogo-dyplomata-gotuie-ukrayina.html

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Міністерство закордонних справ України готує дзеркальну відповідь на висилку дипломата з Росії.

Рішення Москви підтверджує курс на загострення відносин. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, заява російського МЗС про висилку дипломата посольства України є черговою провокацією. Він заявив, що оголошення дипломата посольства України в Москві персоною нон грата позбавлене логіки та не має під собою ніяких причин.

Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України, — додав Ніколенко.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українського дипломата оголосили персоною нон грата в Міністерстві закордонних справ РФ через нібито «недружні дії» — йому загрожують випровадженням із країни. Співробітник посольства України в Росії повинен залишити територію Росії до кінця дня 30 квітня.

Зазначається, що відповідна вербальна нота була спрямована ​​посольству України в Москві, а українська сторона отримала повідомлення про те, що в разі продовження «ворожих» дій щодо російських дипломатів в Україні, російські дипломати вживатимуть додаткових заходів щодо персоналу українських посольства, генеральних консульств і консульств у Росії.